Будущих мам Хабаровского края позвали на бесплатные тренировки и беседы

— В Хабаровском крае выстроена системная работа, чтобы каждая будущая мама чувствовала себя защищенной. Создан 31 кабинет медико-социальной помощи, где работают психологи, социальные работники, юристы и представители епархии. Мы боремся за каждую жизнь и помогаем всем женщинам, оказавшимся в непростой ситуации. Только по социальным программам в прошлом году край направил свыше 15 млрд рублей, — отметили пресс-службе правительства Хабаровского края.