Будущих мам Хабаровского края позвали на бесплатные тренировки и беседы

День беременной женщины отметят в Хабаровском крае завтра, 7 апреля. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», для будущих мам проведут тематические мероприятия, направленные на их поддержку.
В Хабаровске для будущих мам 7 апреля посещение бассейна в физкультурно-оздоровительном комплексе на Ореховой сопке будет бесплатным (с 8 до 22 часов). Для этого по телефону 8 (4212)47−25−01 необходимо пройти предварительную регистрацию и уточнить необходимые для плавания детали.
В Центре «Пространство для мам и детей», расположенное в Хабаровске по улице Ленинградская, 53/1 проведут встречу с фитнес-тренировками для беременных и развивающими занятиями для грудничков. Мероприятия проведут 7 и 11 апреля в 15:00.
В поселке Березовка проведут творческую мастерскую в библиотеке-филиале № 3. Занятие «В ожидании чуда» запланировано 7 апреля в 15:00. Здесь же, в местном Центре народной культуры и досуга состоится фитнес-тренировка «Красиво быть мамой!».
В Комсомольске-на-Амуре 7 апреля всех желающих приглашают на информационно-тематические беседы в библиотеки города. Например, библиотека-филиал № 4 (ул. Пионерская, 50) проведет в 16:00 беседу «Мама — лучшее имя женщины», библиотека-филиал № 5 по улице Истомина, 88 — беседу «Любовь под сердцем» в 15:00, а библиотека-филиал № 8 (ул. Рокоссовского, 40) — встречу «Здоровая мама — здоровые дети» в 15:00.
Также в бассейне, расположенном на улице Вокзальная, 85/1 в Комсомольске-на-Амуре, можно будет посетить два бесплатных сеанса.
В Амурском районе Центр поддержки населения проведет «День открытых дверей» для беременных женщин по вопросам обучения в рамках мер государственной поддержки и президентского нацпроекта «Кадры».
— В Хабаровском крае выстроена системная работа, чтобы каждая будущая мама чувствовала себя защищенной. Создан 31 кабинет медико-социальной помощи, где работают психологи, социальные работники, юристы и представители епархии. Мы боремся за каждую жизнь и помогаем всем женщинам, оказавшимся в непростой ситуации. Только по социальным программам в прошлом году край направил свыше 15 млрд рублей, — отметили пресс-службе правительства Хабаровского края.