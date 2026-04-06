Белгосмедуниверситет сказал, абитуриентов с какими баллами по итогам ЦТ и ЦЭ ждет на бюджетные допместа

Проректор по учебной работе Белорусского государственного медицинского университета Юрий Соколов сказал в эфире телеканала ОНТ, абитуриентов с какими баллами по итогам ЦТ и ЦЭ вуз ждет на бюджетные дополнительные места.
Ранее мы писали о решении не набирать первокурсников-платников в медвузы Беларуси в 2026 году. А Минздрав высказался про расширение набора на бюджет в медуниверситетах республики. В телеэфире Юрий Соколов сказал, что в БГМУ увеличен набор на популярные специальности:
«На стоматологию — на 35%, на фармацию — на 25%, на лечебное дело — на 15%».
Кроме того, проректор вуза прояснил, абитуриентов с какими баллами по итогам ЦТ и ЦЭ вуз ждет на бюджетные дополнительные места:
«Есть ребята, высокомотивированные, талантливые ребята, которые показали достаточно высокие результаты по ЦТ и ЦЭ. Для нашего университета такая категория ребят это (от. — Ред.) 360 баллов, и они не могут обучаться на платной форме обучения, и именно это и есть целевая аудитория для этих дополнительных бюджетных мест».
