Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От +7 до +17, дождь и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 6 апреля

От +2 до +20, дожди и ветер обещают синоптики в Ростовской области в понедельник.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 6 апреля будет облачной, а к ночи даже дождливой. К тому же в областной центре и по всему региону ожидается сильный ветер. Подробный прогноз на понедельник узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Согласно прогнозу, 6 апреля в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Северо-западный и западный с переходом на юго-западный ветер разовьет скорость до 7 — 12 м/с. В ночь на 7 апреля также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Юго-западный ветер сменится на северо-западный и задует со скоростью 9 — 14 м/с.

В Ростовской области в понедельник будет облачно с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный с переходом на юго-западный будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, местами порывы усилятся до 14 м/с. В ночь на вторник будет облачно с прояснениями, по западу возможен небольшой и умеренный дождь. Юго-западный ветер сменится на северо-западный, его скорость составит до 9 — 14 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.

Днем 6 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +15 — +17 градусов. В ночь на 7 апреля столбики термометров опустятся до +7 — +9 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в понедельник составит от +13 до +18 градусов, местами до +20. В ночь на вторник ожидается от +5 до +10 градусов, при прояснениях до +2.

Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.