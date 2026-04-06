Пассажир «Тойоты» пострадал в ДТП с пьяным водителем в ЕАО

Дорожная обстановка в ЕАО за минувший уик-энд отметилась рядом аварий, в одной из которых потребовалась помощь медиков. В селе Новотроицкое бесправный водитель устроил ДТП, врезавшись в столб. Подробнее о происшествиях на дорогах региона — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по ЕАО, 5 апреля нетрезвый мужчина за рулем «Тойоты Короллы» не справился с управлением. Иномарка на скорости протаранила опору ЛЭП. Основной удар пришелся на переднюю часть авто, в результате чего травмы получил пассажир. Еще один инцидент произошел на 54-м километре трассы до Ленинского, где автомобиль «Тойота Королла Спасио» после удара о барьерное ограждение моста вылетел в кювет.
В общей сложности за субботу и воскресенье инспекторы ДПС пресекли 122 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Правоохранительные органы напоминают о недопустимости управления транспортом в нетрезвом виде и без соответствующих документов.
