Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажир «Тойоты» пострадал в ДТП с пьяным водителем в ЕАО

Дорожная обстановка в ЕАО за минувший уик-энд отметилась рядом аварий.

Дорожная обстановка в ЕАО за минувший уик-энд отметилась рядом аварий, в одной из которых потребовалась помощь медиков. В селе Новотроицкое бесправный водитель устроил ДТП, врезавшись в столб. Подробнее о происшествиях на дорогах региона — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по ЕАО, 5 апреля нетрезвый мужчина за рулем «Тойоты Короллы» не справился с управлением. Иномарка на скорости протаранила опору ЛЭП. Основной удар пришелся на переднюю часть авто, в результате чего травмы получил пассажир. Еще один инцидент произошел на 54-м километре трассы до Ленинского, где автомобиль «Тойота Королла Спасио» после удара о барьерное ограждение моста вылетел в кювет.

В общей сложности за субботу и воскресенье инспекторы ДПС пресекли 122 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Правоохранительные органы напоминают о недопустимости управления транспортом в нетрезвом виде и без соответствующих документов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru