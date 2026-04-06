Пассажир «Тойоты» пострадал в ДТП с пьяным водителем в ЕАО

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по ЕАО, 5 апреля нетрезвый мужчина за рулем «Тойоты Короллы» не справился с управлением. Иномарка на скорости протаранила опору ЛЭП. Основной удар пришелся на переднюю часть авто, в результате чего травмы получил пассажир. Еще один инцидент произошел на 54-м километре трассы до Ленинского, где автомобиль «Тойота Королла Спасио» после удара о барьерное ограждение моста вылетел в кювет.