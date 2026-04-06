Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейды на мигрантов по стройкам, складам и магазинам прошли в Хабаровске

За один день оперативники осмотрели больше 900 объектов и составили 130 протоколов.

В Хабаровском крае сотрудники полиции провели масштабную проверку соблюдения миграционного законодательства. Об этом сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

За один день полицейские осмотрели больше 900 объектов — от строек и магазинов до общежитий, складов и мест, где живут иностранные граждане. В итоге составили около 130 административных протоколов.

Больше всего нарушений выявили по четырём статьям: иностранцы нарушали правила пребывания в России, принимающая сторона не выполняла обязанности по миграционному учёту, а также были случаи незаконного трудоустройства мигрантов и привлечения их к работе без разрешения.

По результатам проверки 95 иностранцам запретили въезд в Россию, 15 человек решили выдворить принудительно через специальное учреждение, ещё двоих — депортировать. Кроме того, возбудили два уголовных дела по статье о фиктивной регистрации.

Полиция продолжает работу в этом направлении, чтобы навести порядок в миграционной сфере региона.