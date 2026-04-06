Экзоскелеты возвращают движение: что рассказали в Минздраве о новой технологии

Экзоскелеты — это уже не фантастика из фильмов, а реальность, которая помогает людям восстанавливаться после травм. Заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин рассказал KP.RU, как эти устройства изменяют процесс реабилитации.
«Для реабилитации сегодня используют такую прорывную технологию, как экзоскелеты. Это отечественные разработки. Они помогают людям, которые после травм и заболеваний потеряли возможность стоять, двигаться», — уточнил Камкин.
Замминистра вспомнил забавный случай, когда один из пациентов после просмотра фильма «Робот-полицейский» («Робокоп») решил, что экзоскелет выглядит так же, как в кино. Человека помещают в костюм, и он сам может передвигаться и выполнять любые действия.
«На самом деле экзоскелет это аппарат, куда помещают человека для тренировок, реабилитационных курсов, и они проходят с помощью ассистента и под его постоянным контролем», — пояснил Камкин.
Люди с ограниченной подвижностью получают шанс тренировать мышцы, восстанавливать мышечную память и улучшать физическую форму. Это способно заметно повысить качество их жизни.
Ранее стало известно о разработке студентов из Санкт-Петербурга, создавших прототип экзоскелета, который снижает нагрузку на спину и ноги.