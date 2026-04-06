Стала известна судьба затонувшего в Азовском море сухогруза типа «Волго-Балт»

Сухогруз, атакованный украинским дроном в Азовском море, полностью затонул. По словам пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко, в ближайшее время его не планируют поднимать.
«Судно затонуло полностью. Его подъем в ближайшее время не планируется. Сейчас приоритет — найти пропавших и предотвратить возможный разлив топлива», — говорится в сообщении Василенко для РИА Новости.
Вечером 5 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Азовском море был совершен террористический акт: украинские боевики с помощью беспилотника атаковали сухогруз. При этом инцидент был совершен еще 3 апреля.
Как сообщил глава региона, морякам удалось добраться до побережья Херсонской области. При этом капитан затонувшего судна находится в больнице Геническа, остальные моряки тоже получают помощь.
В свою очередь за трехчасовой период 5 апреля силы ПВО уничтожили 148 украинских БПЛА над несколькими территориями РФ.