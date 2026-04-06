В России оснащают больницы 3D-очками: как дополненная реальность помогает детям выздоравливать

Система медреабилитации в России активно обновляется. Теперь больницы оснащают современными тренажерами и компьютерными программами. Заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин рассказал KP.RU, как новые технологии помогают детям и взрослым восстанавливаться быстрее.
«Одно из основных направлений проекта — как раз оснащение медорганизаций современными технологиями и устройствами для медицинской реабилитации. Дети очень любят аппараты с дополненной реальностью, когда занятия проходят в форме увлекательных игр в 3D-очках», — отметил Камкин.
По словам министра, в медорганизациях применяют оборудование с биологической обратной связью (БОС), которое позволяет сразу видеть, насколько правильно выполняются упражнения и задания. Такой подход помогает тренировать и восстанавливать различные функции организма.
Кроме того, проект оснащения учреждений современными технологиями охватывает широкий спектр устройств — от тренажеров до специальных компьютерных программ, что делает реабилитацию более эффективной и увлекательной для пациентов всех возрастов.
