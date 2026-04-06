Дожди и резкое похолодание ожидают нижегородцев на неделе 6−12 апреля

В Нижнем Новгороде на предстоящей неделе с 6 по 12 апреля ожидается нестабильная и холодная погода. Об этом сообщили в сервисе Яндекс Погода. Понедельник и вторник пройдут под знаком дождей при температуре +4… +6°C, при этом из-за сильных порывов ветра до 11 м/с ощущаться погода будет как морозная.
К середине недели метеоусловия существенно ухудшатся. В среду к вечеру возможен гололёд из-за перехода дождя в снег, а в четверг и пятницу, 9 и 10 апреля, столбики термометров опустятся до отметки −2°C. В эти дни ожидаются постоянные осадки в виде мокрого снега, а по ощущениям температура составит около −6… −7°C. Жителям региона рекомендуют выбирать максимально теплую одежду.
Ситуация начнет стабилизироваться только к выходным. В субботу и воскресенье осадки прекратятся, а небо начнет проясняться. В субботу днем воздух прогреется до +5°C, а в воскресенье, 12 апреля, потеплеет до +7°C. Тем не менее, ночные температуры все еще будут держаться в районе нулевой отметки.
Ранее в Нижнем Новгороде котельные перевели на минимальные параметры работы.