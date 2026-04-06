Почти 4 тонны мяты ввезли в Красноярск с начала года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В первом квартале 2026 года в Красноярск под контролем Россельхознадзор было ввезено почти 4 тонны свежей мяты.

Всего за три месяца было досмотрено 16 партий подкарантинной продукции.

Основной объем импорта пришёлся на мяту из Армении: в регион ввезли 3,86 тонны этой продукции.

В то же время из Таиланда поступило почти 50 тысяч срезов цветов и декоративной зелени, включая орхидеи и пальмовые ветви. Значительные объемы продукции контролировались и при внутрироссийских перевозках. Так, проверку прошли 33,7 тысячи срезов свежих цветов — среди них розы, эустомы, лилии, тюльпаны, альстромерии, ромашки, ирисы и маттиолы. Также было проконтролировано 288 килограммов мимозы (акации серебристой) и 5,4 тонны зеленных культур, поступивших из Краснодарского края.