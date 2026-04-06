Названы направления реабилитации, которые больше всего востребованы в России

Минздрав: россияне чаще всего проходят реабилитацию после инсультов и инфарктов.

Источник: Комсомольская правда

В России назвали самые востребованные направления медицинской реабилитации. Заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин рассказал KP.RU, за какими услугами чаще обращаются пациенты.

«Чаще всего люди обращаются за реабилитацией, связанной с повреждением центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы — в первую очередь после инсультов и инфарктов», — отметил Камкин.

По словам министра, отдельные программы реабилитации предназначены для пациентов после травм, а также для тех, кто восстанавливается после общесоматических заболеваний. Сюда относятся реабилитация после COVID-19 и после операций при различных заболеваниях.

Кроме того, по программе ОМС пациентам предоставляется реабилитация после онкологических заболеваний. Камкин подчеркнул, что современное оборудование и технологии помогают делать процесс восстановления более эффективным.

Ранее Камкин рассказал о пользе экзоскелетов, которые также стали применять при реабилитации. Они позволяют восстанавливать мышечную память и улучшать физическую форму.