Минздрав: Россиянам по ОМС полагается реабилитация при онкологии

Лечащие врачи профильных отделений могут отправлять пациентов на реабилитацию.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, которые переживают онкологические заболевания, могут рассчитывать на реабилитацию по ОМС. Заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин рассказал KP.RU, как организован процесс.

«Есть отдельный блок реабилитации, связанный с травмами. И реабилитация после общесоматических заболеваний. К ней относятся и постковидная, и после операций при различных заболеваниях. В том числе, по ОМС пациентам полагается реабилитация при онкологических заболеваниях», — подчеркнул Камкин.

Он объяснил, что на первые два этапа стационарной реабилитации направляют лечащие врачи профильных отделений. Если этого не произошло, пациент или его родственники могут обратиться к врачу и обсудить возможность восстановления.

Амбулаторная реабилитация после выписки из стационара проходит через районные поликлиники. При невозможности прийти на прием, пациенту может быть вызван врач на дом, что делает процесс удобным и доступным.

Напомним, чаще всего за реабилитацией обращаются пациенты, которые перенесли инфаркт, инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания.