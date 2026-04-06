Минздрав: Россиянам по ОМС полагается реабилитация при онкологии

Россияне, которые переживают онкологические заболевания, могут рассчитывать на реабилитацию по ОМС. Заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин рассказал KP.RU, как организован процесс.
«Есть отдельный блок реабилитации, связанный с травмами. И реабилитация после общесоматических заболеваний. К ней относятся и постковидная, и после операций при различных заболеваниях. В том числе, по ОМС пациентам полагается реабилитация при онкологических заболеваниях», — подчеркнул Камкин.
Он объяснил, что на первые два этапа стационарной реабилитации направляют лечащие врачи профильных отделений. Если этого не произошло, пациент или его родственники могут обратиться к врачу и обсудить возможность восстановления.
Амбулаторная реабилитация после выписки из стационара проходит через районные поликлиники. При невозможности прийти на прием, пациенту может быть вызван врач на дом, что делает процесс удобным и доступным.
Напомним, чаще всего за реабилитацией обращаются пациенты, которые перенесли инфаркт, инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания.