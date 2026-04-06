Синоптики объявили оранжевый уровень в Беларуси на 6 апреля из-за сильного ветра

Оранжевый уровень объявлен в Беларуси на 6 апреля из-за ветра до 20 м/с.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики объявили оранжевый уровень в Беларуси на понедельник, 6 апреля из-за сильного ветра. Об этом сообщает портал pogoda.by.

На большей части территории страны прогнозируется усиление западного ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду, предупредили синоптики.

Во многих районах Беларуси 6 апреля пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Вероятны также грозы. Днем температура воздуха составит от +7 до +13 градусов.

В Минске прогнозируется переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Синоптики оценивают вероятность осадков в 80−90%. Также возможна гроза.

Утром температура воздуха составит от +5 до +7 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +10 градусов. Вечером прогнозируется от +3 до +5 градусов.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 6 по 12 апреля: «Дожди вперемешку со снегом и холод с Европы».

Тем временем Рябов сказал, какой будет погода в апреле 2026 в Беларуси: «Снег, грозы, циклоны с ненастьем».

Кроме того, РНПЦ назвал реальный срок ожидания операции по протезированию сустава в Беларуси.