Синоптики объявили оранжевый уровень в Беларуси на 6 апреля из-за сильного ветра

Синоптики объявили оранжевый уровень в Беларуси на понедельник, 6 апреля из-за сильного ветра. Об этом сообщает портал pogoda.by.
На большей части территории страны прогнозируется усиление западного ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду, предупредили синоптики.
Во многих районах Беларуси 6 апреля пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Вероятны также грозы. Днем температура воздуха составит от +7 до +13 градусов.
В Минске прогнозируется переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Синоптики оценивают вероятность осадков в 80−90%. Также возможна гроза.
Утром температура воздуха составит от +5 до +7 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +10 градусов. Вечером прогнозируется от +3 до +5 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 6 по 12 апреля: «Дожди вперемешку со снегом и холод с Европы».
Тем временем Рябов сказал, какой будет погода в апреле 2026 в Беларуси: «Снег, грозы, циклоны с ненастьем».
Кроме того, РНПЦ назвал реальный срок ожидания операции по протезированию сустава в Беларуси.