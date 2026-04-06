Даниил Медведев и Мирра Андреева сохранили 10-е места в рейтингах ATP и WTA

Лидерами рейтингов остаются Карлос Алькарас и Арина Соболенко.

ТАСС, 6 апреля. Россияне Даниил Медведев и Мирра Андреева сохранили прежние позиции в рейтингах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленные версии которых опубликованы на сайтах организаций.

Оба спортсмена занимают 10-е место в своих рейтингах и являются первыми ракетками России. Лидером рейтинга ATP остается испанец Карлос Алькарас, второе место занимает итальянец Янник Синнер, третье — представитель Германии Александр Зверев. У женщин первую позицию удерживает белоруска Арина Соболенко, второй идет представительница Казахстана Елена Рыбакина, третьей — американка Коко Гауфф.

Карен Хачанов и Андрей Рублев поднялись на одну позицию и теперь занимают 14-е и 15-е место соответственно. У женщин в первую сотню рейтинга из россиянок также входят Екатерина Александрова (13-е место), Диана Шнайдер (19), Людмила Самсонова (21), Анна Калинская (22), Вероника Кудерметова (60), Анастасия Захарова (65), Оксана Селехметьева (73), Анна Блинкова (90).