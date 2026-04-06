Баканов: России нельзя прерывать пилотируемую космонавтику

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Россия не должна прерывать свою пилотируемую космонавтику, поэтому важно синхронизировать сроки завершения работы по Международной космической станции и развертыванию Российской орбитальной (РОС). Об этом рассказал в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Он также сообщил, что первый модуль РОС будет развернут в 2028 году.
«Нам важно синхронизировать сроки завершения работы на Международной космической станции и развертывания Российской орбитальной станции, чтобы не было перерыва в нашей пилотируемой космонавтике», — сказал Баканов.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в декабре 2025 года сообщил, что Россия утвердила угол наклонения для РОС в 51,6 градуса — на этой же орбите находится МКС. В феврале Мантуров сообщал, что РОС станет ключевой платформой для освоения дальнего космоса.
