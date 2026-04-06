Рост населения ускорит кризис: Земля может не выдержать нагрузку

Дальнейший рост населения при текущих моделях потребления усиливает экологические и социальные риски. К такому выводу пришла международная группа ученых, результаты исследования которых опубликованы в журнале Environmental Research Letters, сообщил в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.
Авторы проанализировали данные более чем за два столетия и зафиксировали перелом в середине XX века. До 1950-х годов темпы роста населения ускорялись, однако в начале 1960-х эта динамика изменилась. Увеличение численности людей перестало сопровождаться ускоренным развитием, начался период дефицита биологических ресурсов.
По оценке исследователей, Земля уже не успевает восполнять используемые человечеством ресурсы. Давление на экосистемы превышает устойчивые пределы.
Согласно логистической модели, численность населения может достигнуть 11,7−12,4 миллиарда человек в период с 2067 по 2076 год. Однако такой рост возможен только при усиленной эксплуатации ископаемого топлива и истощении природных запасов.
При этом максимальная численность населения, которую способна поддерживать планета при устойчивом потреблении, оценивается примерно в 2,5 миллиарда человек. Разрыв между этим показателем и текущими 8,3 миллиарда указывает на масштаб глобального перепотребления.
Исследование также выявило связь между ростом населения, повышением глобальной температуры и увеличением экологического следа. По оценке ученых, системы жизнеобеспечения уже испытывают критическую нагрузку.
Авторы предупреждают, что без изменения подходов к использованию энергии и продовольствия риск нестабильности будет расти. В исследовании подчеркивается необходимость долгосрочного планирования и сокращения нагрузки на природные системы.
Читайте также: На грани коллапса находится здравоохранение на Ближнем Востоке — ВОЗ.