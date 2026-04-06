Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, как попасть на медреабилитацию по ОМС

Минздрав РФ рассказал о порядке получения реабилитации по ОМС.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, которые нуждаются в восстановлении после заболеваний, теперь могут проще попасть на медреабилитацию. Заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин рассказал KP.RU, какие шаги нужно предпринять, чтобы воспользоваться этой услугой по ОМС и получить нужную помощь.

«На первый этап (в профильном стационаре, где лечат основное заболевание, см. выше. — Ред.) и на второй этап (тоже стационар) должны сразу направлять лечащие врачи. Если этого не произошло, пациент или его близкие могут обратиться к лечащему врачу и поставить вопрос о медицинской реабилитации», — отметил Камкин.

При амбулаторном восстановлении нужно обратиться в районную поликлинику или вызвать врача на дом, если состояние здоровья не позволяет прийти самому.

Замминистра добавил, что если у пациентов или их близких возникают трудности при оформлении реабилитации, важно сначала обратиться к заведующему отделением, главврачу больницы или поликлиники. Большинство вопросов решается на уровне администрации медицинской организации, и это работает почти в 90% случаев.

Кроме того, можно обратиться к представителям страховой компании, выдавшей полис ОМС. Они обязаны консультировать пациентов, защищать их права и помогать при возникновении проблем с получением медицинской помощи, включая медреабилитацию.