Россиянам объяснили, как попасть на медреабилитацию по ОМС

Россияне, которые нуждаются в восстановлении после заболеваний, теперь могут проще попасть на медреабилитацию. Заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин рассказал KP.RU, какие шаги нужно предпринять, чтобы воспользоваться этой услугой по ОМС и получить нужную помощь.
«На первый этап (в профильном стационаре, где лечат основное заболевание, см. выше. — Ред.) и на второй этап (тоже стационар) должны сразу направлять лечащие врачи. Если этого не произошло, пациент или его близкие могут обратиться к лечащему врачу и поставить вопрос о медицинской реабилитации», — отметил Камкин.
При амбулаторном восстановлении нужно обратиться в районную поликлинику или вызвать врача на дом, если состояние здоровья не позволяет прийти самому.
Замминистра добавил, что если у пациентов или их близких возникают трудности при оформлении реабилитации, важно сначала обратиться к заведующему отделением, главврачу больницы или поликлиники. Большинство вопросов решается на уровне администрации медицинской организации, и это работает почти в 90% случаев.
Кроме того, можно обратиться к представителям страховой компании, выдавшей полис ОМС. Они обязаны консультировать пациентов, защищать их права и помогать при возникновении проблем с получением медицинской помощи, включая медреабилитацию.