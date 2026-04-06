Красноярский край стал одной из главных площадок Всероссийской недели космоса

С 6 по 12 апреля Красноярский край станет одной из главных площадок первой Всероссийской недели космоса, приуроченной к 65-летию со дня полета Юрия Гагарина. Основные мероприятия будут проходить ежедневно в Национальном центре «Россия» в Красноярске. Здесь размещена большая выставка со стендами ведущих предприятий отрасли и вузов региона. В частности, посетители познакомятся с устройством космических аппаратов, совершат виртуальное путешествие по Солнечной системе. Желающие смогут представить себя изобретателями новой модели твердотопливной ракеты. Также запланированы показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы, лекции и открытые уроки. Ключевым событием станет Космический форум 8 апреля, в котором примут участие представители власти, профильных предприятий, эксперты и ученые. На круглых столах они обсудят реальные достижения отрасли и назревшие меры поддержки. Территории региона также подключатся к неделе: в округах пройдут образовательные, научно-просветительские и культурные события.