Житель Хабаровского края украл телефон друга, потерял его и подался в бега

В федеральном розыске злоумышленник числился около полугода.

В Хабаровске сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя посёлка Хор, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.

Всё началось ещё в октябре прошлого года, когда злоумышенник пришёл в гости к знакомому на улицу Урицкого, где они устроили застолье. Пока хозяин квартиры был в отключке после выпитого, гость похитил его сотовый телефон стоимостью 9 тысяч рублей.

Воспользоваться украденным гаджетом горе-воришка так и не смог — потерял телефон по дороге в хостел, где снимал койко-место. Позже на него завели уголовное дело по факту кражи.

Когда дело передали в суд, обвиняемый просто перестал появляться на заседаниях. Суд объявил его в федеральный розыск. Поймали его лишь на днях на улице Ким-Ю-Чена.

После задержания полицейские сразу водворили мужчину в следственный изолятор. Теперь за кражу полугодовой давности ему предстоит ответить перед судом.