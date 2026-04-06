Как бойцам СВО помогают вернуться к активной жизни после ранений: подробности от Минздрава

В России усиливают систему помощи бойцам, вернувшимся из зоны спецоперации. Заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин рассказал KP.RU, как сегодня организована реабилитация военных с ранениями и ампутациями.
«Есть реабилитационные центры, которые сейчас работают преимущественно с бойцами, вернувшимися с СВО — теми, кто получил ранения, прошел через ампутации. Для них особенно важна комплексная реабилитация», — подчеркнул Камкин.
По его словам, восстановление проходит комплексно: около 70% занимает медицинская помощь, а еще 30% приходится на социальную, психологическую и трудовую реабилитацию. Ставится задача вернуть таких ребят к нормальной активной жизни.
«Я часто езжу по госпиталям, смотрю, как оказывается помощь участникам специальной военной операции. Вижу, что возможности медицины на сегодняшний день действительно очень большие. Процент тех, кто становится инвалидами, заметно падает», — отметил замминистра.
Все больше военнослужащих возвращаются к активной жизни, а некоторые даже снова отправляются на службу.
Прежде Минздрав сообщил, что россиянам по ОМС полагается реабилитация при онкологических заболеваниях, а направлять пациентов могут лечащие врачи профильных отделений.