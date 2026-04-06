Сибиряки за пасхальную неделю могут съесть около 9 млн куличей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сибирский федеральный округ занимает третье место в России по объему потребления куличей и яиц на Пасху — на его долю приходится около 11% праздничного стола.
За пасхальную неделю жители СФО могут съесть порядка 9 млн куличей и 20 млн яиц, посчитали аналитики Россельхозбанка.
В апреле спрос на молоко, яйца и творог в регионе традиционно растет примерно на 25%. При этом большинство семей сохраняют привычные предпочтения и выбирают классические куличи и пасхальные наборы. В крупных городах также увеличивается интерес к продукции ручной работы и более премиальным вариантам.
Отмечается, что в последние годы растет доля онлайн-продаж и доставки пасхальной продукции — в некоторых городах она может достигать 30%.
В целом по России, по оценкам РСХБ, за пасхальную неделю потребляется более 80 млн куличей и около 200 млн яиц.