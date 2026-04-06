Проект ИРНИТУ «Память сильнее времени» выиграл грант Движения первых

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ИРНИТУ выиграл грант Движения первых на сумму 5 млн рублей. Политеховцы реализуют в этом году Всероссийский проект «Память сильнее времени».
По информации заместителя начальника Управления по молодёжной политике Кристины Веретенниковой, проект направлен на решение проблемы разрыва связи поколений и формального подхода к патриотическому воспитанию.
"Уникальность проекта — в его формате. Планируется, что 20 курсантов Военного учебного центра пройдут подготовку по методикам интерактивного общения и углубленному изучению истории Великой Отечественной войны.
Затем они проведут серию из 40 выездных лекций-встреч в школах, колледжах и университетах Иркутска и Иркутской области. Лекции будут построены как диалог: курсанты покажут семейные фотохроники, обсудят со школьниками и студентами, что значит защищать Родину сегодня. Главная задача этого этапа — «зажечь» аудиторию, найти самых активных ребят и пригласить их на итоговый форум", — рассказала о первом этапе проекта Кристина Веретенникова.
Вторым этапом станет организация Всероссийского молодежного форума «Россия — наш дом» для 150 участников из 45 регионов России. Мероприятие состоится в ИРНИТУ в октябре. Политеховцы предлагают молодежи погружение в один из трех треков — медиа, творчество, туризм.
«На нашем форуме каждый найдет себе занятие по душе. Например, участники медиа-лаборатории по сохранению исторического и культурного наследия создадут серию видео-портретов “Лица истории”, снимут видео об архитектурных памятниках Иркутска. Ребята запишут подкасты с этнографами и мастерами народных ремесел, разработают аудиогиды по знаковым местам города. В фокусе формирование живого цифрового архива, который останется нашему городу и стране», — сообщила Кристина Веретенникова.
Трек «Открывай страну» предполагает создание живых маршрутов, которые помогут молодежи по-новому увидеть Россию. Организаторы ставят задачу через призму туризма показать величие России, ее культурное многообразие, уникальные природные и архитектурные памятники. Команды разработают авторские экскурсионные маршруты, создадут квесты по историческим центрам городов, спроектируют этнографические экспедиции для знакомства с традициями народов России и придумают патриотические туры выходного дня для сверстников.
Участники трека «Творческая мастерская» будут погружены в изучение культурного кода России через музыку, визуальное искусство, театр и слово. В программе создание картин на тему исторической памяти, работа в керамической мастерской, постановка документальных театральных этюдов, а также запись авторских песен и композиций на народные мотивы. Все созданное в рамках трека — от картин и изделий до театральных зарисовок — станет частью итоговой выставки и концерта.
Отметим, что в 2026 году победителями грантового конкурса Движения первых стали 496 участников из 76 регионов России. Особое внимание было уделено проектам, отражающим ключевую тему года — единство народов России. Проекты-победители получат финансовую поддержку в размере 1,4 млрд рублей. До конца года мероприятия грантовых проектов охватят более 1 миллиона участников.
