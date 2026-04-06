Борщевик Сосновского признали опасным инвазивным растением в Иркутской области

В Иркутской области борщевик Сосновского официально внесли в перечень опасных чужеродных растений. Как сообщили КП-Иркутск в Минприроды региона, это не просто сорняк, а реальная угроза для людей, животных и природы. Сок растения содержит фуранокумарины — при попадании на кожу и воздействии солнца они вызывают сильные ожоги. Даже короткого контакта достаточно для серьезной травмы.
— Животные, которые едят борщевик, дают горькое молоко и мясо. Растение также вызывает у них бесплодие. Один куст способен дать до 20 тысяч семян, из-за чего борщевик быстро захватывает новые территории, вытесняет другие виды и уничтожает биоразнообразие, — рассказывают в министерстве.
Владельцы земельных участков обязаны бороться с борщевиком. Если не уничтожать растение, можно получить не только ожоги или потерю урожая, но и штраф.