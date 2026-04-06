Борщевик Сосновского признали опасным инвазивным растением в Иркутской области

В Иркутской области борщевик Сосновского официально внесли в перечень опасных чужеродных растений. Как сообщили КП-Иркутск в Минприроды региона, это не просто сорняк, а реальная угроза для людей, животных и природы. Сок растения содержит фуранокумарины — при попадании на кожу и воздействии солнца они вызывают сильные ожоги. Даже короткого контакта достаточно для серьезной травмы.