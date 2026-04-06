Эксперт Панкина: владельцы недвижимости в ОАЭ будут готовы к скидкам осенью

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Владельцы недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) будут готовы к скидкам на фоне конфликта на Ближнем Востоке не раньше осени 2026 года. Такое мнение выразила ТАСС руководитель Дубайского отдела продаж Whitewill Ольга Панкина.
«Даже скидка в пределах 5−10% встречается нечасто, на такие уступки идут лишь отдельные продавцы в индивидуальных ситуациях. В целом рынок остается устойчивым, и большинство собственников предпочитают удерживать цены. По нашим оценкам, запас терпения у собственников может сохраняться как минимум до начала осени», — рассказала Панкина.
По ее словам, панических настроений на рынке не наблюдается. В большинстве случаев собственники не готовы давать значительные скидки и предпочитают занимать выжидательную позицию.
«Массового оттока капитала из стран Персидского залива на данный момент не происходит. Большая часть инвесторов, которые планировали приобретение недвижимости в ОАЭ, предпочитают взять паузу и наблюдать за развитием ситуации. Они не рассматривают прямую замену этим юрисдикциям, потому что понимают уникальность предлагаемых здесь условий — безопасность, уровень сервиса, правовую защиту», — рассказала ТАСС основатель и генеральный директор группы компаний Kalinka Екатерина Румянцева.