Эксперт Панкина: владельцы недвижимости в ОАЭ будут готовы к скидкам осенью

В большинстве случаев собственники предпочитают занимать выжидательную позицию, отметила руководитель Дубайского отдела продаж Whitewill.

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Владельцы недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) будут готовы к скидкам на фоне конфликта на Ближнем Востоке не раньше осени 2026 года. Такое мнение выразила ТАСС руководитель Дубайского отдела продаж Whitewill Ольга Панкина.

«Даже скидка в пределах 5−10% встречается нечасто, на такие уступки идут лишь отдельные продавцы в индивидуальных ситуациях. В целом рынок остается устойчивым, и большинство собственников предпочитают удерживать цены. По нашим оценкам, запас терпения у собственников может сохраняться как минимум до начала осени», — рассказала Панкина.

По ее словам, панических настроений на рынке не наблюдается. В большинстве случаев собственники не готовы давать значительные скидки и предпочитают занимать выжидательную позицию.

«Массового оттока капитала из стран Персидского залива на данный момент не происходит. Большая часть инвесторов, которые планировали приобретение недвижимости в ОАЭ, предпочитают взять паузу и наблюдать за развитием ситуации. Они не рассматривают прямую замену этим юрисдикциям, потому что понимают уникальность предлагаемых здесь условий — безопасность, уровень сервиса, правовую защиту», — рассказала ТАСС основатель и генеральный директор группы компаний Kalinka Екатерина Румянцева.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
