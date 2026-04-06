Краше самых ярких бабочек: дальневосточные гимнастки очаровали публику в Биробиджане

Представьте: грация, шпагаты под музыку, сверкающие костюмы и море улыбок — всё это эффектно смешалось на открытом турнире-фестивале «Ивушка» по художественной гимнастике (0+). Биробиджан еще никогда не видел такого изящного десанта.
Что там творилось? Почти триста юных звездочек из Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев, а также из Амурской области устроили настоящий праздник в спорткомплексе «Воин».
— Даже малышки теперь выходят со скакалками! Правила изменились, конкуренция серьезная, — поделилась эмоциями перед стартом Екатерина Бирюкова, руководитель биробиджанского спортивного клуба «Баланс». — Главная цель «Ивушки» — дать каждой участнице шанс почувствовать себя звездой, получить опыт и, конечно, заслуженные награды.
И юные грации их получили. Едва ли не королевские кубки для абсолютных победителей, медали, памятные призы и море аплодисментов. А чего стоили сами выступления — личные программы, зажигательные дуэты и невероятные трио!
Хотите увидеть эти летящие ленты, безупречные прыжки, счастливые глаза гимнасток, а также их родителей? Все самые яркие, искрометные моменты — в нашем фоторепортаже. Не пропустите животрепещущую красоту.