Президент Южной Кореи извинился перед КНДР за запуск дронов

Власти КНДР планируют внести в свою конституцию положение об отсутствии намерения улучшать отношения с Южной Кореей. Пхеньян не желает сближения с Сеулом, который является союзником США. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, в свою очередь, призвал армию быть готовой к использованию ядерного оружия.