Президент Южной Кореи извинился перед КНДР за запуск дронов

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен в ходе правительственного заседания в понедельник, 6 апреля, извинился перед официальными лицами КНДР за запуск беспилотников.

— Хотя правительство этого не делало, я прошу прощения у Севера за ненужную напряженность в военной сфере, которую вызвало безрассудное поведение, — заявил южнокорейский лидер в ходе заседания, трансляция которого доступна на YouTube.

В начале января КНДР сообщила о сбитом разведывательном беспилотнике, принадлежащем Южной Корее. Анализ показал, что он был запрограммирован на трехчасовой полет для съемки важных объектов КНДР. В камерах обнаружили записи продолжительностью около семи минут, снятые над северокорейской территорией.

Военнослужащие КНДР 20 ноября прошлого года пересекли военную демаркационную линию с Южной Кореей. Недалеко от границы бойцы выполняли работы, в ходе которых случайно оказались на южнокорейской стороне.

Власти КНДР планируют внести в свою конституцию положение об отсутствии намерения улучшать отношения с Южной Кореей. Пхеньян не желает сближения с Сеулом, который является союзником США. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, в свою очередь, призвал армию быть готовой к использованию ядерного оружия.

