В Охотске ввели временные ограничения по отпуску бензина

В Охотске из‑за резкого роста потребления возник дефицит бензина: обильные снегопады и увеличение числа используемой техники привели к исчерпанию запасов топлива. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», первая поставка ожидается в начале лета, а пока введены ограничения на отпуск горючего.
Глава Охотского округа Максим Климов пояснил, что объем завозимого топлива рассчитывали без учета двух факторов: роста числа техники у населения и сложной зимней ситуации, когда территорию округа последовательно засыпало снегом из‑за череды циклонов. Чтобы обеспечить работу экстренных служб и дорожной техники, задействованной на расчистке снежных завалов, продажу топлива населению временно приостановили.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поднял этот вопрос на своей прямой линии 24 марта. Он поручил заместителю председателя правительства края по инфраструктуре Ирине Горбачевой, министерству транспорта и дорожного хозяйства, а также министерству энергетики разработать механизмы закупки и завоза новой партии бензина в округ на текущий год. Глава региона подчеркнул, что держит ситуацию на контроле, и предупредил руководство округа и профильных ведомств: подобное не должно повториться.
После рабочей встречи необходимые механизмы определили. Первая доставка топлива танкерами в Охотск запланирована на начало лета. До этого времени бензин будут отпускать населению в ограниченном количестве. С 6 апреля на бензозаправке действует правило: не более 30 литров в один бак один раз в день. Для обеспечения этих поставок задействуют резервные запасы топлива сторонних организаций.
Губернатор и глава округа обратились к жителям с просьбой не злоупотреблять лимитом и не сливать бензин в дополнительные емкости — это может спровоцировать искусственный дефицит.