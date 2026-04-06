В Охотске ввели временные ограничения по отпуску бензина

После рабочей встречи необходимые механизмы определили. Первая доставка топлива танкерами в Охотск запланирована на начало лета. До этого времени бензин будут отпускать населению в ограниченном количестве. С 6 апреля на бензозаправке действует правило: не более 30 литров в один бак один раз в день. Для обеспечения этих поставок задействуют резервные запасы топлива сторонних организаций.