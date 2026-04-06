На Уссури в районе Лончаково Хабаровского края начался ледоход

В Хабаровске лёд на Амуре вскроется с 9 по 13 апреля.

Источник: Хабаровский край сегодня

На Уссури в районе села Лончаково Бикинского района сегодня начался ледоход, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Эксперты-гидрологи ожидают, что уже к середине недели лёд затрещит и на Амуре в районе Хабаровска.

Гидрологи Хабаровского гидрометцентра уточнили, что в этом году ледоход у краевого центра будет ранним, обычно река начинает освобождаться ото льда позднее.

Но это не рекордные сроки! Оказывается, самый ранний ледоход на Амуре у Хабаровска зафиксирован 7 апреля.

На Амуре сейчас образовались большие промоины, и прибрежная зона освободилась. Здесь даже поселились дикие гуси. У берега, в открытой воде, они находят мелкую рыбу, чтобы подкрепиться после долгого перелета с юга.