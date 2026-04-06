В Хабаровском крае доверчивая автолюбительница потеряла деньги на ремонте

В Хабаровском крае 28-летняя жительница села Ильинка лишилась 18 тысяч рублей после общения с новым знакомым в интернете, — сообщает hab.aif.ru.
По информации полиции, женщина познакомилась с мужчиной на одном из сайтов и рассказала ему о поломке своего автомобиля. Собеседник представился Сергеем и пообещал помочь с покупкой запчастей через своих знакомых во Владивостоке. По его словам, детали обошлись бы дешевле, чем в обычных магазинах.
Поверив словам мужчины, потерпевшая перевела деньги на указанный им номер банковской карты. После этого Сергей перестал выходить на связь, а попытки восстановить контакт не дали результата.
Полиция провела проверку и установила факт преступления. По данному делу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), максимальная санкция которой — лишение свободы на срок до пяти лет, — прокомментировал Андрей Кокорин, начальник УМВД России по г. Хабаровску.
Сотрудники правоохранительных органов напоминают жителям края о рисках дистанционных финансовых махинаций. Любые переводы незнакомым людям, даже если предложение кажется выгодным или срочным, могут привести к потере средств.