В центре Волгограда закрылся ресторан русской кухни «The Щи»

Ранее ресторан «The Щи» назывался Light Cost. За вход в заведение надо было платить. Отзывы о ресторане были неоднозначными. Хотя русская кухня была основной, в меню были и блюда азиатских стран, что удивляло посетителей. Некоторые в отзывах жаловались, что в ресторане не было детской комнаты. Кроме того, не все были довольны платой, которая взималась со всех гостей в качестве входного билета.