Жителей Челябинска возмутил открытый колодец с «флагом разгильдяйства»

Ранее городские власти создали специальный чат-бот для решения проблем с открытыми колодцами. «Мы постоянно закрываем колодцы, которые по той или иной причине оказались открытыми: где-то украли крышку люка, а где-то ее сломала проходящая техника. В год мы фиксируем до 300 таких случаев. Но раньше это касалось в основном улично-дорожной сети и внутриквартальных территорий. Сейчас же мы видим, что количество открытых колодцев в жилой застройке также велико», — комментировал мэр.