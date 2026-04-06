Жителей Челябинска возмутил открытый колодец с «флагом разгильдяйства»

«Это местные коммунальщики вывесили “флаг” своего бессилия или разгильдяйства?» — задается вопросом автор фото.
Уточняется, что место находится рядом в трамвайной остановкой на улице Пионерская.
Ранее городские власти создали специальный чат-бот для решения проблем с открытыми колодцами. «Мы постоянно закрываем колодцы, которые по той или иной причине оказались открытыми: где-то украли крышку люка, а где-то ее сломала проходящая техника. В год мы фиксируем до 300 таких случаев. Но раньше это касалось в основном улично-дорожной сети и внутриквартальных территорий. Сейчас же мы видим, что количество открытых колодцев в жилой застройке также велико», — комментировал мэр.