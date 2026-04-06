Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Челябинска возмутил открытый колодец с «флагом разгильдяйства»

Жителей Челябинска возмутил открытый колодец с «пакетным флагом», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

«Это местные коммунальщики вывесили “флаг” своего бессилия или разгильдяйства?» — задается вопросом автор фото.

Уточняется, что место находится рядом в трамвайной остановкой на улице Пионерская.

Ранее городские власти создали специальный чат-бот для решения проблем с открытыми колодцами. «Мы постоянно закрываем колодцы, которые по той или иной причине оказались открытыми: где-то украли крышку люка, а где-то ее сломала проходящая техника. В год мы фиксируем до 300 таких случаев. Но раньше это касалось в основном улично-дорожной сети и внутриквартальных территорий. Сейчас же мы видим, что количество открытых колодцев в жилой застройке также велико», — комментировал мэр.