Самарские почтовые отделения ждет модернизация

По словам вице-премьера, почтовые отделения являются важной составляющей социальной инфраструктуры, и федеральные власти разработали комплекс мер, которые помогут им развиваться. В почтовых отделениях перестанут брать комиссию при оплате услуг, а гражданам начнут отправлять бесплатные сообщения о посылках. В селах и на отдаленных территориях на почте начнут продавать безрецептурные лекарства.