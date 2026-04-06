Самарские почтовые отделения ждет модернизация

В Самарской области, как и по всей стране, проведут модернизацию почтовых отделений. Изменения анонсировал зампредседателя правительства России Дмитрий Григоренко, когда посещал почтовые отделения в Самаре и в поселке Самарский Волжского района.
По словам вице-премьера, почтовые отделения являются важной составляющей социальной инфраструктуры, и федеральные власти разработали комплекс мер, которые помогут им развиваться. В почтовых отделениях перестанут брать комиссию при оплате услуг, а гражданам начнут отправлять бесплатные сообщения о посылках. В селах и на отдаленных территориях на почте начнут продавать безрецептурные лекарства.
Законопроект, который предусматривает эти изменения, уже внесли в правительство страны.