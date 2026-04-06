Где чаще всего обитают клещи в Крыму — Роспотребнадзор

Где обитают клещи?
«Сезон уже начался. На сегодняшний день 71 человек обратился по поводу укусов. Уже есть единичные случаи иксодового клещевого боррелиоза. Но эти показатели остаются на уровне среднемноголетних. Чаще всего с членистоногими можно встретиться при посещении лесных и горных массивов», — рассказала гость эфира.
Эксперт подчеркнула, что у клещей нет какой-то конкретной активной зоны обитания в Крыму. На полуострове они живут практически везде. Предсказать, где в «сезон» произойдет «встреча», практически невозможно. Тем не менее, муниципалитеты в границах своей ответственности регулярно проводят обработку от этих паразитов.
«Нашим управлением ежегодно проводится работа с органами исполнительной власти, с хозяйствующими субъектами по вопросу увеличения данных обработок. И эти обработки ежегодно проводятся в местах скопления и пребывания людей», — подчеркнула специалист Роспотребнадзора.
На текущий год традиционно запланированы мероприятия по обработке. В некоторых местах полуострова они уже начались. Всего специалисты обработают более 2,5 тысяч гектаров потенциально опасных участков, рассказала Лейла Мохова.
Кому и как защищаться от паразитов?
Что касается прививок против возможных последствий от укуса клещей, то их можно делать в течение всего года. При этом, подчеркнула эксперт, важно соблюдать карантинный период. Это значит, что после процедуры в течение двух недель не рекомендуется посещать «опасные» территории, в том числе горные и лесные массивы.
«Я считаю, что прививки необходимо делать всем, потому что все мы гуляем, посещаем леса. Это необходимо каждому», — уверяет эксперт отдела эпидемиологического надзора.
При этом, напомнила представитель Роспотребнадзора, чтобы дополнительно обезопасить себя и близких, рекомендуется пользоваться специальными репеллентами.
«Главное, чтобы в их составе были акарицидные, инсектицидные компоненты. Их нужно использовать на открытые участки тела или на одежде», — напомнила Лейла Мохова.
Ранее начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Ольга Скударева заявила, что в России ожидается два пика активности клещей, и первый из них произойдет в мае.