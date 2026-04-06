В Минске водители будут получать новые смс-сообщения о штрафах — вот о чем речь

Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в организации «Парковки столицы».
Программно-технический комплекс, который дает возможность отслеживать ситуацию с оплатой парковок, доработают. В будущем зарегистрированные пользователи парковок будут получать смс-сообщения, касающиеся нарушений правил оплаты.
Минчанин, не оплативший, совершивший платеж не своевременно или же не в полном объеме, кроме стоимости парковки также должен будет оплатить одну базовую величину (в апреле 2026 года это 45 рублей).
В адрес водителя будет направлена претензия. В ней укажут место расположения парковки, время, за которое не была произведена оплата, требуемые к оплате денежные средства, суммы взыскиваемых платежей.
В случае, если водитель не оплачивает задолженность, не реагирует на полученную претензию, то в отношении него в суд направляется исковое заявление о принудительном взыскании оплаты и судебных расходов.