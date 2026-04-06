Баканов: МКС сведут с орбиты по плану в 2030 году

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Сведение с орбиты Международной космической станции (МКС) по плану завершится в 2030 году. Об этом рассказал в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
"В 2028 году, согласно последней достигнутой с NASA договоренности, мы начинаем закруглять работу по МКС и в 2030 году завершим ее сведение с орбиты. Ровно в эти сроки должна появиться Российская орбитальная станция (РОС), чтобы быть уже полноценной, самостоятельной нашей национальной станцией на орбите, где мы будем проводить свои эксперименты, — сказал Баканов.
Первый модуль РОС будет развернут в 2028 году. Баканов указал также на важность синхронизации сроков завершения работы на МКС и развертывания РОС. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в декабре 2025 года сообщал, что Россия утвердила угол наклонения для РОС в 51,6 градуса — на этой же орбите находится МКС.
