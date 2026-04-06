«Не разделяю восхищения»: Петросян высказалась о победительнице ОИ Алисе Лью

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что у нее не было возможности пообщаться с американской соперницей Алисой Лью, которая одержала победу на Олимпийских играх — 2026 в Милане в женском одиночном катании. При этом она отметила, что стиль катания американки сильно отличается от ее собственного.
— Пока я не разделяю того всеобщего восхищения тем, что к катанию можно относиться так легко и просто — скользить по льду с кайфом, получать удовольствие. Все-таки я придерживаюсь мнения, что акцент должен быть на мастерстве спортсмена. Алиса просто интересна своим подходом. Она открыла что-то новое, — подчеркнула Петросян.
Она добавила, что после результатов своего выступления на Олимпиаде, по итогам которого заняла шестое место, приняла ситуацию и чувствует себя спокойно, передает платформа «Okko».
Спортсменка отметила, что прошла через несколько этапов эмоционального восстановления — от досады до полного принятия итогового результата выступления на соревнованиях. Петросян добавила, что сначала после проката чувствовала опустошенность, злость и обиду.