Отец Илона Маска Эррол заявил, что Джеффри Эпштейн до сих пор жив

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол заявил, что финансист, педофил и торговец людьми Джеффри Эпштейн все еще жив.

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол заявил, что финансист, педофил и торговец людьми Джеффри Эпштейн все еще жив.

Он поставил под сомнение официальную версию смерти американского преступника, указав на некоторые обстоятельства.

— Он точно жив. Эпштейн не умер. В этом нет никаких сомнений. Я имею в виду, нет никакой возможности, что он мертв, даже отдаленно, — заявил Маск-старший в беседе с РИА Новости.

23 февраля СМИ сообщили, что Джеффри Эпштейн скрывал фотографии и компьютеры от правоохранительных органов на шести складах, которые находились на территории США. По данным журналистов, нанятые финансистом частные детективы перевезли компьютеры в хранилище и арендовали для него секретное помещение в Нью-Йорке.

Ранее Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки опубликовало новый массив документов по делу Эпштейна, в которых упоминаются десятки российских городов. «Вечерняя Москва» разбиралась в содержимом рассекреченных файлов.

В декабре 2025 года сообщалось, что британская полиция изучает судебные материалы, связанные с Джеффри Эпштейном, в которых упоминается бывший принц Эндрю.

От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
