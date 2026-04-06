Отец Илона Маска Эррол заявил, что Джеффри Эпштейн до сих пор жив

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол заявил, что финансист, педофил и торговец людьми Джеффри Эпштейн все еще жив.
Он поставил под сомнение официальную версию смерти американского преступника, указав на некоторые обстоятельства.
— Он точно жив. Эпштейн не умер. В этом нет никаких сомнений. Я имею в виду, нет никакой возможности, что он мертв, даже отдаленно, — заявил Маск-старший в беседе с РИА Новости.
23 февраля СМИ сообщили, что Джеффри Эпштейн скрывал фотографии и компьютеры от правоохранительных органов на шести складах, которые находились на территории США. По данным журналистов, нанятые финансистом частные детективы перевезли компьютеры в хранилище и арендовали для него секретное помещение в Нью-Йорке.
Ранее Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки опубликовало новый массив документов по делу Эпштейна, в которых упоминаются десятки российских городов. «Вечерняя Москва» разбиралась в содержимом рассекреченных файлов.
В декабре 2025 года сообщалось, что британская полиция изучает судебные материалы, связанные с Джеффри Эпштейном, в которых упоминается бывший принц Эндрю.