Дожди и ночные заморозки ждут нижегородцев на новой рабочей неделе. По прогнозу сервиса Яндекс Погода, с 6 по 10 апреля в столице Приволжья будет пасмурно, осадки, ветер преимущественно северного направления, по ночам температура может опуститься до −4°.
В понедельник, 6 апреля, термометры покажут +6°, дождь закончится к вечеру, но ночью начнется опять. Ветер северо-западный 4 м/с.
Во вторник, 7 апреля, днём +6°, юго-западный ветер 4 м/с. К вечеру температура понизится, ночь пройдет без дождя, возможны заморозки до −1°.
В среду, 8 апреля, утром будет солнечно и без осадков. Днём воздух прогреется до +10° и пройдет дождь. Ветер восточный 3 м/с к вечеру сменит направление на северное, дождь сделает небольшой перерыв, но к ночи начнется вновь.
В четверг, 9 апреля, дождь будет идти весь день. Термометры покажут +1°, но с учетом северного ветра по ощущениям будет −5°. Скорость ветра 5 м/с.
Пятница, 10 апреля, будет пасмурной, с дождем. Днём +3°, ветер северо-восточный, 3 м/с.
