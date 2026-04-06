В решающем матче гандболистки «Ростов-Дона» уступили первое место в Кубке России. Об этом рассказали в социальных сетях донского клуба после завершения напряженного турнира.
Поединок за золотые медали прошел в Москве. Спортсменки не смогли одолеть столичный ЦСКА: встреча завершилась со счетом 25:30 в пользу хозяек площадки, оставив ростовчанкам почетное серебро.
— Мы искренне благодарим всех болельщиков, кто заполнил трибуны и гнал команду вперед, срывая голоса. Вы верили в нас до финальной сирены, — трогательно обратились к фанатам представители команды.
После кубкового марафона женская Суперлига уходит на двухнедельную паузу. В ближайшее время сразу шесть ведущих спортсменок ростовского клуба отправятся на тренировочные сборы национальной сборной страны.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.