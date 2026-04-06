В Роскосмосе рассказали, когда будет развернут первый модуль Российской орбитальной станции

Баканов: В 2028 году развернут первый модуль Российской орбитальной станции.

Источник: Комсомольская правда

В 2028 году будет развернут первый модуль Российской орбитальной станции (РОС). Об этом в интервью ТАСС глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

«Согласно утвержденному паспорту национального проекта, первый модуль будет развернут в 2028 году», — сказал он.

Накануне в NASA сообщили, что экипаж космического корабля Artemis II успешно выполнил ключевой маневр выхода на траекторию к Луне.

Директор Института космических исследований РАН, академик Анатолий Петрукович в программе «Время науки» на радио «Комсомольская правда» заявил, что человечество обречено уходить в космос. По словам ученого, в противном случае человечество упрется в «синдром Греты Тунберг», когда придется жестко ограничивать потребление энергии и ресурсов на Земле.

