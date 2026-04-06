Министра тарифной политики Красноярского края задержали по делу о взятке

Сумма взятки была определена в 10 миллионов рублей.

Министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев задержан по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, в августе 2022 года чиновник, на тот момент возглавлявший министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края, вступил в сговор с представителем ООО «Сила Сибири». За денежное вознаграждение он пообещал содействовать включению компании в перечень территориальных сетевых организаций, а также решать другие вопросы в её интересах. Сумма взятки была определена в 10 миллионов рублей.

Позже подозреваемый получил от представителя организации первую часть оговорённой суммы — 5 миллионов рублей. Передача денег, как уточнили в правоохранительных органах, произошла на парковке у торгового комплекса «Авиатор» в Красноярске.

Александр Ананьев задержан, в настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, что Ананьев в октябре 2023 года занял пост министра тарифной политики Красноярского края. С 2021 года он был министром промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

