Министра тарифной политики Красноярского края задержали по делу о взятке

По версии следствия, в августе 2022 года чиновник, на тот момент возглавлявший министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края, вступил в сговор с представителем ООО «Сила Сибири». За денежное вознаграждение он пообещал содействовать включению компании в перечень территориальных сетевых организаций, а также решать другие вопросы в её интересах. Сумма взятки была определена в 10 миллионов рублей.