Следователь раскрыл, как вывести жуликов на чистую воду

«До сих пор в памяти те жуткие кадры с места ДТП в Волгодонске. Водитель на скорости сбил насмерть двух девушек. Как следователь, я должен быть объективным, но, когда я смотрел видео и фото с места преступления, было трудно сдержать эмоции», — признаётся в разговоре с корреспондентом rostov.aif.ru начальник отделения в ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области старший лейтенант юстиции Андрей Загороднов.
Он рассказал rostov.aif.ru о семейной династии, кибермошенниках, тонкой грани между оперработой и расследованием, ночных выездах и почему о настоящих следователях не снимают сериалы. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Дед служил в КГБ.
Семейная история Андрея Загороднова неразрывно связана с силовыми структурами: прадед служил в императорской армии, дед — был старшим лейтенантом КГБ, а отец стал полковником милиции, много лет отслужив в донском главке МВД.
«Я просто не рассматривал никаких других вариантов. Рос в семье, где служба была не просто работой, а образом жизни», — признаётся следователь.
Командировки, дежурства, ранние выезды и поздние возвращения — неотъемлемая часть профессии.
«Сейчас я уже привык и порой даже не представляю, как живут люди гражданских специальностей», — с улыбкой говорит Андрей.
На вопрос о семье 27-летний следователь отвечает лаконично: женат, детей пока нет.
Опасные звонки.
Андрей Загороднов работает начальником отделения в контрольно-методическом отделе по общеуголовным преступлениям, дорожно-транспортным происшествиям и пожарам.
В его обязанности, в частности, входит контроль за расследованием преступлений, совершенных в интернете.
Следователь рассказал, что сегодня в регионе превалируют преступления в сфере дистанционного мошенничества. На него приходится около половины всех зарегистрированных уголовных дел.
«Это те самые звонки про безопасные счета, поддельные повестки, якобы попавших в ДТП родственников. Самое обидное, что жертвы часто сами на допросах разводят руками: “Как я мог повестись? Это же было так очевидно!”. Но мошенники работают отточенно, играют на страхах и эмоциях», — рассказывает Андрей.
Расследование таких дел — один из самых сложных участков работы. Преступники часто находятся за пределами региона, а нередко и за границей. Используют сложные технические схемы, анонимные сим-карты, криптовалюты и другие инструменты.
Но по-настоящему тяжело морально и эмоционально расследовать истории, связанные с гибелью людей.
«ДТП — это преступления неосторожные. У людей зачастую нет злого умысла причинить смерть или покалечить. В большинстве случаев это небрежность, недосмотр, ошибка. Но конкретно то дело оставило в моей душе глубокий след. Погибли две несовершеннолетние девушки, которые только начинали жить», — рассказывает следователь.
Следователи не оперативники.
Андрей Загороднов пояснил, что следователи всех ведомств работают по одной логике: сбор, анализ, оценка доказательств. Разница — в перечне преступлений.
Следователи МВД расследуют широкий спектр дел: кражи, грабежи, разбои, умышленные причинения вреда здоровью, ДТП, экономические преступления. Это значительная часть статей Уголовного кодекса.
«Все мы — участники одного процесса. Просто закон чётко разграничивает, кто что расследует», — резюмирует следователь.
Он также уточнил, чем отличаются следователи и оперативные сотрудники, потому что обыватели часто путают эти два направления. Разница принципиальна.
«Оперативники — это передовая. Они работают “в поле”, в гуще событий: собирают информацию, ведут наружное наблюдение, работают по горячим следам, устанавливают контакты», — объясняет собеседник.
Задача следователя — оценить доказательства, полученные из различных источников, посредством привлечения различных служб и подразделений правоохранительных органов.
«Следователь обязан в равной степени фиксировать и доказывать: как вину, так и невиновность. Мы анализируем данные от оперативников, свидетелей, потерпевших, сопоставляем их с протоколами и экспертизами, и только потом принимаем решение: есть ли состав преступления и кто причастен», — поясняет Андрей.
Кино не снимают.
«В российском кинематографе практически нет фильмов, где бы достоверно показывалась работа следователя», — говорит собеседник.
Настоящая работа следователя — это монотонный, кропотливый труд. Просмотр сотен часов видеозаписей, фотографий, изучение показаний, документов. Уголовные дела иногда разрастаются до нескольких сотен, даже нескольких тысяч томов.
«Следователь думает, анализирует, сопоставляет факты. Зрители любят погони и перестрелки, а правда — в тишине и внимании к деталям. Возможно, именно поэтому про нас не снимают», — говорит Андрей.
Профессия следователь не для тех, кто ищет славу или адреналин. Она требует выдержки, аналитического склада ума. Здесь не гонятся за преступниками с пистолетом в руках, а делают выводы из заключений экспертов.