Fars: За сутки 15 судов прошли через Ормузский пролив после согласия Ирана

В течение воскресенья, 5 апреля, через Ормузский пролив прошли 15 судов после получения необходимого разрешения со стороны властей Ирана. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщило агентство Fars.

— В течение 24 часов после одобрения иранской стороной 15 кораблей совершили пересечение Ормузского пролива. Тем не менее статистика свидетельствует о том, что через Ормузский пролив все еще проходят на 90 процентов меньше судов, чем до начала атак на Иран, — передает Telegram-канал агентства.

3 апреля появились сообщения о том, что Тегеран планирует классифицировать государства на три категории — дружественные, нейтральные и враждебные — в зависимости от правил допуска их кораблей в Ормузский пролив. 4 апреля власти Ирана разрешили проход через пролив судам, которые перевозят товары первой необходимости и гуманитарную помощь.

3 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону нужно немного времени, чтобы открыть Ормузский пролив и начать транспортировать через него нефть. 5 апреля он высказался, что во вторник, 7 апреля, устроит в Иране «день электростанций» и «день мостов».

