В Красноярске стартует второй этап XXI всероссийского футбольного турнира «Будущее зависит от тебя»

8 апреля в Красноярске пройдет второй этап всероссийского футбольного турнира для воспитанников детских домов. В Сибирском федеральном округе во II этапе сыграют более пятидесяти юных футболистов, ставших победителями в своих регионах.
Красноярск примет команды из пяти регионов: Алтайского края, Красноярского края, Республики Хакасия, Омской и Кемеровской областей. Турнир пройдет в спортивном комплексе «Футбол-арена Енисей». В соревнованиях примет участие красноярская команда «Лидер» из Партизанского детского дома. В прошлом году она добралась до главного этапа в Сочи, но уступила в полуфинале со счетом 2:3.
Тренер команды Максим Сафонов поделился ожиданиями от турнира: «Команда “Лидер” с нетерпением ждет второго этапа соревнований “Будущее зависит от тебя” в Красноярске. У нас есть мечта — пройти всю дистанцию и занять первое место в сочинском финале».
Ежегодно команды соревнуются на двух уровнях: городском и региональном. В этом году в турнире принимают участие воспитанники из более чем 50 регионов страны. Состязания проходят с февраля по апрель в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Красноярске и Владивостоке. Финальные игры состоятся в мае в Сочи на федеральной территории «Сириус».
Как и в прошлые годы, у каждой команды будет свой пресс-атташе из числа воспитанников детского дома. Познавать азы профессии ребята будут на мастер-классах от известных спортивных журналистов. Помимо этого, участники пройдут профориентационную программу «Город навыков SkillCity» в рамках проекта по профориентации и киберсоциализации. Победители турнира получат возможность провести выходные со cборной России по футболу на товарищеских матчах в июне.
Благотворительный проект «МегаФона» помогает детям путешествовать по регионам России, находить друзей и свое призвание. Эта крупнейшая социальная программа помогла около 1000 ребят обрести новый дом. Партнеры по организации турниров — Министерство спорта РФ, Министерство просвещения России и Российский футбольный союз.