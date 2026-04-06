В Красноярске стартует второй этап XXI всероссийского футбольного турнира «Будущее зависит от тебя»

Ежегодно команды соревнуются на двух уровнях: городском и региональном. В этом году в турнире принимают участие воспитанники из более чем 50 регионов страны. Состязания проходят с февраля по апрель в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Красноярске и Владивостоке. Финальные игры состоятся в мае в Сочи на федеральной территории «Сириус».