Дело о геноциде: каждый третий житель Беларуси погиб в ВОВ

Он отметил, что количество убитых в годы ВОВ будут увеличиваться, так как еще предстоит проанализировать очень много архивных документов.
«Но уже они дают нам основания говорить, что в БССР погиб каждый третий житель, то есть свыше трех миллионов человек, а не каждый четвертый, как считалось ранее», — заявил Шикунец в интервью РИА Новости.
Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что «вряд ли это (число установленных жертв войны — Sputnk) окончательная цифра».
Уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны генеральный прокурор Беларуси возбудил 7 апреля 2021 года.
Верховный суд Беларуси уже вынес приговоры в отношении шести карателей, действовавших на белорусской территории в годы войны. Все приговоры были вынесены без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых. Еще одно уголовное дело сейчас рассматривается в суде.