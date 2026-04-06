Дело о геноциде: каждый третий житель Беларуси погиб в ВОВ

МИНСК, 6 апр — Sputnk. Полученные в ходе расследования уголовного дела о геноциде народа Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны данные свидетельствуют о том, что в годы войны погиб каждый третий житель республики, сообщил заместитель руководителя следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по этому уголовному делу Сергей Шикунец.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что количество убитых в годы ВОВ будут увеличиваться, так как еще предстоит проанализировать очень много архивных документов.

«Но уже они дают нам основания говорить, что в БССР погиб каждый третий житель, то есть свыше трех миллионов человек, а не каждый четвертый, как считалось ранее», — заявил Шикунец в интервью РИА Новости.

Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что «вряд ли это (число установленных жертв войны — Sputnk) окончательная цифра».

Уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны генеральный прокурор Беларуси возбудил 7 апреля 2021 года.

Верховный суд Беларуси уже вынес приговоры в отношении шести карателей, действовавших на белорусской территории в годы войны. Все приговоры были вынесены без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых. Еще одно уголовное дело сейчас рассматривается в суде.