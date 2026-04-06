Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Перми закрывается безглютеновое кафе

Заведение просуществовало около семи лет.

«Кондитерская без глютена Ольги Шилыковской», расположенная на улице Пушкина, 6, завершает свою работу, сообщила владелица в соцсетях.

В кондитерской было девять посадочных мест. Последний месяц кафе работает в привычном режиме, после чего закроется. Как отметила владелица, все два года бизнес работал в сложных экономических условиях.

«Чтобы вести “чистый” и честный безглютеновый бизнес, нужно ещё и самому доплачивать. Второй год я уже на грани. А недавно мы приготовили восхитительное пирожное “Гречневое со смородиной” без лактозы и без сахара, аналогов которому нет на всей планете, и не продали ни одного кусочка! И это была крайняя точка кипения», — написала Ольга на странице заведения «ВКонтакте».

Команда заведения после закрытия арендует другое помещение, где развернёт производство десертов. Работать будут по предзаказу, с точкой выдачи и доставкой.

Это заведение стало очередным в череде пермских кафе, прекративших работу в последнее время. Ранее о закрытии объявили Lemon Tree и «Эспланада», а также ряд других точек общепита.