В центре Перми закрывается безглютеновое кафе

«Кондитерская без глютена Ольги Шилыковской», расположенная на улице Пушкина, 6, завершает свою работу, сообщила владелица в соцсетях.
Заведение просуществовало около семи лет.
В кондитерской было девять посадочных мест. Последний месяц кафе работает в привычном режиме, после чего закроется. Как отметила владелица, все два года бизнес работал в сложных экономических условиях.
«Чтобы вести “чистый” и честный безглютеновый бизнес, нужно ещё и самому доплачивать. Второй год я уже на грани. А недавно мы приготовили восхитительное пирожное “Гречневое со смородиной” без лактозы и без сахара, аналогов которому нет на всей планете, и не продали ни одного кусочка! И это была крайняя точка кипения», — написала Ольга на странице заведения «ВКонтакте».
Команда заведения после закрытия арендует другое помещение, где развернёт производство десертов. Работать будут по предзаказу, с точкой выдачи и доставкой.
Это заведение стало очередным в череде пермских кафе, прекративших работу в последнее время. Ранее о закрытии объявили Lemon Tree и «Эспланада», а также ряд других точек общепита.