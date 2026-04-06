Нападающий Тимур Стариков подписал двухлетний контракт со «СКА-Нефтяником»

Руководство хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» и 18-летний воспитанник местной спортивной школы Тимур Стариков заключили двухлетний контракт. Нападающий уже вписал своё имя в историю армейской команды, став автором самого юного хет-трика в чемпионатах страны в игре с нижегородским «Стартом», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В прошедшем сезоне нападающий провел пять матчей в чемпионате страны, в которых забил 7 мячей, — отметили в пресс-службе «СКА-Нефтяника». — Параллельно игрок выступал за молодежную команду клуба, в составе которой принял участие в 29 матчах первенства в Высшей лиге (34 забитых мяча + 18 результативных передач).
Напомним, в конце прошлой недели «СКА-Нефтяник» сообщил о подписании контракта с 25-летним форвардом Егором Ахманаевым. В минувшем сезоне игрок записал на свой счёт 56 голов и занял третью строчку в списке лучших снайперов сезона после Евгения Дергаева из «Водника» (62 мяча) и Владимира Каланчина из «СКА-Нефтяника» (58 голов).
Также в ХК «СКА-Нефтяник» сообщили, что заверены трудовые отношения с нападающим Владиславом Кузнецовым и защитником Максимом Рязановым. В руководстве команды спортсменов поблагодарили за проделанную работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.