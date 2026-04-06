Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 6 апреля

Энергетики опубликовали адреса, где 6 апреля отключат свет в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 6 апреля, в Ростове-на-Дону запланированы массовые отключения электроэнергии, которые коснутся жителей сотен домов. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Рассказываем, по каким адресам в течение дня не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Вавилова, 54, 54А, 60, 68, 68/1а, 70, 70Б, 70Е, 71, 71/1, 73, 74, 74Б, 76 Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2;

— проспект Королева, 1А, 1Б, 1 В, 1 Г, 1 М, 1П;

— улица Смелая;

— садоводческое товарищество «Железнодорожник»;

— садоводческое некоммерческое товарищество «Восход»;

— улица Неклиновская, 43А, 45А;

— улица Днепроградская, 60;

— улица Неклиновская;

— улица Ольгинская;

— улица Обливская;

— улица Полоцкая;

— улица Днепроградская;

— переулок Ригельный;

— улица Солидарности, 1−125 и 2−114;

— переулок Норильский, 14−28;

— улица Детская, 1−79 и 2−72;

— переулок Рационализаторский, 31−53 и 24−40;

— улица Александра Блока, 27−39 и 28−36.

С 9:00 до 16:00 отключения света ждут несколько домов:

— улица Малюгиной, 85−125, 70−100, 127/90;

— улица Филимоновская, 65−91 и 40−66;

— улица Варфоломеева, 130−172;

— переулок Халтуринский, 103;

— переулок Гвардейский, 41 и 26−40;

— переулок Доломановский, 61−73 и 70−80;

— переулок Братский, 79−81 и 96−98;

— проспект Буденновский, 33−41, 42;

— переулок Островского, 62;

— улица Пушкинская, 46−48;

— улица Самойловская, 48−52 и 53−59;

— улица Зенитчиков, 1−7 и 2−12;

— переулок Трудовой, 3−11 и 32−38;

— переулок Проезжий, 9−19 и 2−12;

— переулок Конструкторский, 5−11 и 2−12.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.