Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 6 апреля

В понедельник, 6 апреля, в Ростове-на-Дону запланированы массовые отключения электроэнергии, которые коснутся жителей сотен домов. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Рассказываем, по каким адресам в течение дня не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Вавилова, 54, 54А, 60, 68, 68/1а, 70, 70Б, 70Е, 71, 71/1, 73, 74, 74Б, 76 Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2;
— проспект Королева, 1А, 1Б, 1 В, 1 Г, 1 М, 1П;
— улица Смелая;
— садоводческое товарищество «Железнодорожник»;
— садоводческое некоммерческое товарищество «Восход»;
— улица Неклиновская, 43А, 45А;
— улица Днепроградская, 60;
— улица Неклиновская;
— улица Ольгинская;
— улица Обливская;
— улица Полоцкая;
— улица Днепроградская;
— переулок Ригельный;
— улица Солидарности, 1−125 и 2−114;
— переулок Норильский, 14−28;
— улица Детская, 1−79 и 2−72;
— переулок Рационализаторский, 31−53 и 24−40;
— улица Александра Блока, 27−39 и 28−36.
С 9:00 до 16:00 отключения света ждут несколько домов:
— улица Малюгиной, 85−125, 70−100, 127/90;
— улица Филимоновская, 65−91 и 40−66;
— улица Варфоломеева, 130−172;
— переулок Халтуринский, 103;
— переулок Гвардейский, 41 и 26−40;
— переулок Доломановский, 61−73 и 70−80;
— переулок Братский, 79−81 и 96−98;
— проспект Буденновский, 33−41, 42;
— переулок Островского, 62;
— улица Пушкинская, 46−48;
— улица Самойловская, 48−52 и 53−59;
— улица Зенитчиков, 1−7 и 2−12;
— переулок Трудовой, 3−11 и 32−38;
— переулок Проезжий, 9−19 и 2−12;
— переулок Конструкторский, 5−11 и 2−12.
