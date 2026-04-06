Рецидивистка из Хабаровска похитила утюг из магазина в Биробиджане

Полиция соседнего региона задержала жительницу краевой столицы по подозрению в совершении кражи в магазине бытовой техники. Женщина вынесла электроприбор, не заплатив за него на кассе. Подробнее о деталях происшествия — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как сообщает пресс-служба Полиции ЕАО, пропажа обнаружилась во время ревизии. Стоимость похищенного имущества составила шесть тысяч рублей. Чтобы вычислить злоумышленницу, правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых четко запечатлен процесс кражи: фигурантка положила утюг в сумку и покинула торговый зал.
Подозреваемой оказалась 44-летняя хабаровчанка, имеющая за плечами несколько судимостей за кражи. После задержания она призналась в содеянном. На данный момент в отношении женщины возбуждено новое уголовное дело. Ей грозит ответственность в соответствии с первой частью статьи 158 УК РФ. Информация о задержании и ходе следствия предоставлена пресс-службой УМВД России по ЕАО.
