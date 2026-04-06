На острове Татышев усилят контроль за электросамокатами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на острове Татышев обсудили меры по повышению безопасности использования средств индивидуальной мобильности.

Источник: НИА Красноярск

Совещание прошло в «Татышев-парке» с участием представителей кикшеринговых компаний, ГАИ и администрации.

По итогам встречи принято решение усилить контроль за передвижением самокатов. В частности, на территории парка организуют ежедневное присутствие представителей кикшеринга, а также совместные рейды с сотрудниками ГАИ.

Кроме того, на острове появятся зоны с ограничением скорости до 15 км/ч и участки, где использование самокатов будет полностью запрещено. Усилят контроль за использованием сервисов несовершеннолетними, а также за техническим состоянием устройств и соблюдением правил дорожного движения.

Отдельное внимание уделят обучению — в парке планируют развивать программу «Школа безопасного вождения».

Как отмечают в администрации, все меры направлены на повышение безопасности и комфортного передвижения для посетителей острова.